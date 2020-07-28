وزارة الكهرباء: الارتفاع الحاد بدرجات الحرارة انعكس سلباً على أداء مجموعات التوليد

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الفترة النهارية تشهد ازدياداً كبيراً في الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة درجات الحرارة المرتفعة والاستثنائية التي بلغت في دمشق أمس 48 درجة مئوية وهي تؤدي أيضاً لوقوع أعطال طارئة حيث تقوم فرق الصيانة المستنفرة على مدار الساعة بمعالجتها بأسرع وقت ممكن متنقلة من منطقة لأخرى في كل محافظة وهو ما يستغرق بعض الوقت.

وشددت الوزارة على أنها تعمل بكل استطاعتها لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين بينما يقوم العاملون في محطات التوليد بأداء مهامهم ضمن ظروف جوية صعبة للغاية إذ تصل درجات الحرارة بالمناطق المحيطة بتجهيزات مجموعات التوليد إلى حوالي 70 درجة مئوية.