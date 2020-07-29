إجراءات لاستمرار تلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة العيد

اتخذت القطاعات الخدمية والصحية والرقابية في محافظة السويداء مجموعة من الإجراءات لضمان استمرارية عملها لتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى.

وأشار رئيس قسم الجاهزية في الأمانة العامة لمحافظة السويداء الدكتور المهندس مبارك سلام إلى أن جميع جهات الطوارئ “الإسعاف والإطفاء والدفاع المدني” والمؤسسات الخدمية التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بتقديم الخدمات تم وضع جداول مناوبات لها للقيام بواجباتها بالشكل المطلوب مع مواصلة الوحدات الإدارية مراقبة المخالفات التي يمكن أن تحصل في نطاق عملها لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.

ووفق مدير صحة السويداء الدكتور نزار مهنا فإن المديرية أتمت استعداداتها لمتابعة تقديم خدماتها المجانية بما فيها استقبال الحالات الإسعافية الطارئة التي قد تتزامن مع عطلة العيد كما أعدت جدول المناوبات اللازمة للكادر الصحي واعتمدت المراكز الصحية في عريقة والقريا والغارية وملح والصورة الكبيرة والمشنف ولاهثة وشهبا والمزرعة والمشافي العامة لتكون جاهزة للعمل.

وذكر مهنا أن المديرية وفرت جميع الإمكانيات اللازمة تحسباً لأي طارئ من أمراض أو حتى إصابات معينة قد تحصل مع الاستمرار بعملها فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا والحالات المشتبه بها مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والابتعاد عن المصافحة والتجمعات وتجنب بعض العادات كشرب القهوة المرة والمتة في كأس أو فنجان واحد وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون.

ووفقاً لمدير فرع المؤسسة السورية للمخابز بالسويداء علاء أبو علي مهنا فإن المخابز الآلية العاملة بنظام الإدارة والإشراف تعطل يومي الجمعة والسبت وتعاود عملها الاعتيادي يوم الأحد مبيناً أنه ستتم زيادة الكميات المنتجة خلال اليومين السابقين للعطلة بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك فادي مسعود إلى أنه تم تخصيص دوريات مناوبة طيلة أيام العطلة للرقابة على مختلف الفعاليات وتلقي الشكاوى على الرقم 119 من أي هاتف أرضي مبيناً أن الأفران الخاصة تتابع عملها وفق جدول عمل تم وضعه لها.

وذكر مدير عام الشركة العامة لكهرباء السويداء المهندس نضال نوفل أن آليات الشركة جاهزة للعمل والمواد متوافرة بالمستودعات للتعامل مع أي طارئ والورشات بحالة جهوزية تامة للعمل على مدار 24 ساعة وإصلاح أي أعطال قد تطرأ. ولفت مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء عاصف حيدر إلى أنه تم وضع جدول مناوبات للصالات للعمل وتوفير المواد وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة والنصف بعد الظهر.

وذكر مدير عام مؤسسة المياه المهندس وائل شقير أن كل وحدة اقتصادية بالمؤسسة وضعت جدول مناوبة للفنيين وعمال التوزيع لاستمرار تشغيل الشبكة وإيصال المياه للمواطنين وفق البرامج الموضوعة وتلقي الشكاوى لمعالجتها. وأشار مدير مركز الانطلاق الموحد بالسويداء لؤي رضوان إلى أن وسائل النقل العامة تعمل اعتباراً من اليوم الثاني للعطلة وفق برنامج مناوبات سواء ضمن المحافظة أو للنقل إلى خارجها مع ترك المجال مفتوحاً لمن أراد العمل خلال اليوم الأول للعطلة ومواصلة استقبال أي شكوى تتعلق بمسألة النقل ومتابعتها مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرع المرور.

السويداء – رفعت الديك