البرازي: من لم يحصل على الارز هذا الشهر يحتفظ بحقه الشهر القادم والزيت قريبا في الصالات

العديد من المطالب والهموم استقبلت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال زيارته السويداء اليوم وزايرته عدد من صالات السورية للتجارة وأبرزها عدم توفر المواد في صالات السورية للتجارة وضعف الرقابة التموينية وغلاء الاسعار وتلاعب التجار بدوره كشف الوزير البرازي عن طرح كميات كبيرة من المواد المقننة والمواد الغذائية بصالات السورية للتجارة في محافظة السويداء لتامين احتياجات المواطنين من السلع الضرورية توفر مادتي السكر و الأرز في مستودعات السورية للتجارة و التي تكفي المواطنين لستة أشهر قادمة، إضافة إلى العمل على توفير مادتي الشاي و الزيت ، واعداً بتوفير مادة الزيت في كافة صالات السورية للتجارة في القريب العاجل ، وخلال زيارته لمحافظة السويداء ولقائه مع الفعاليات الاقتصادية والمستثمرين فيها واطلاعه على واقع العمل في كل من صالتي الثامن من اذار والباسل التابعتين لفرع السورية للتجارة وشركة عصير الجبل الطبيعي ومخبز اذار الآلي وجه البرازي الى استمرارية عمل الصالات والمنافذ التابعة للمؤسسة السورية للتجارة بالعمل لغاية الساعة التاسعة مساء يوميا قبل حلول عيد الاضحى المبارك ليتمكن المواطنين من الحصول على احتياجاتهم من مادة الرز المقنن والسلع الاخرة المتوفرة في الصالات ، لافتا الى ان من لم يتمكن من الحصول على المقنن من مادة الارز خلال هذا الشهر بامكانه يحتفظ بحقه خلال الشهر القادة فيحصل على مخصصاته عن شهرين متتاليين ، وشدد وزير التجارة الداخلية على ضرورة الاهتمام برغيف الخبز وتحسن جودته وتامين احتياجات المواطنين منه ونوه البرازي الى حالة الصمود التي يعيشها المواطن السوري في ظل الحرب التي تشن على الوطن والحصار الاقتصادي الجائر الذي طال كل مناحي الحياة وركز البرازي على اصدار قوانين رادعة ومشددة بحق الذين يتلاعبون بقوت الشعب مبينا ان تهريب المواد المقننة جريمة و على الجهات الرقابية متابعتها و متابعة المواد مجهولة المصدر (المهربة) بسبب خطورتها على الاقتصاد ، من القوة جانبه قد محافظ السويداء المهندس همام صادق دبيات عرضا مفصلا عن واقع الاستثمار في المحافظة و وما تمتلكه من مقومات استثمارية كتوفر المناخ المناسب والبئة القانونية والتشريعية والبنى التحتية والامن والامان والايدي والخبرات البشرية اللازمة واستعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتسهيل كل اجراءات الاستثمار وتبسيطها مؤكدا اساعداد المحافظة التعاون والتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية بما يحقق حالة التدخل الايجابي في الاسواق وتفعيل الرقابة التموينية على الاسواق من قبل جميع الجهات المعنية وفي اجتمماع عقد في مبنى المحافظة مع الاسرة التموينية تم التركيز على تحيث خطوط الانتاج في المخابز الالية ، والعمل على تذليل كل المعوقات والصعوبات التي تعيق العمل لدى جميع الجهات التي يرتبط عملها بوزارة التجارة الداخلية خاصة فيما يتعلق بنقص الكوادر العاملة والآليات ، حضر الاجتماع والجولة حسن الأطرش عضو قيادة فرع حزب البعث رئيس مكتب الاقتصاد والعمال الفرعي واحمد نجم المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة ورسمي العيسمي رئيس مجلس المحافظة وجيع الجهات ذات الصلة والمرتبط عملها بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

السويداء – رفعت الديك

#البرازي: من لم يحصل على الأرز هذا الشهر يحتفظ بحقه الشهر القادم والزيت قريباً في الصالات

العديد من المطالب والهموم استقبلت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال زيارته السويداء اليوم وزيارته عدد من صالات السورية للتجارة وأبرزها عدم توفر المواد في صالات السورية للتجارة وضعف الرقابة التموينية وغلاء الأسعار وتلاعب التجار.

بدوره كشف الوزير البرازي عن طرح كميات كبيرة من المواد المقننة والمواد الغذائية بصالات السورية للتجارة في محافظة السويداء لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الضرورية وتوفر مادتي السكر و الأرز في مستودعات السورية للتجارة و التي تكفي المواطنين لستة أشهر قادمة، إضافة إلى العمل على توفير مادتي الشاي و الزيت ، واعداً بتوفير مادة الزيت في كافة صالات السورية للتجارة في القريب العاجل.

وخلال زيارته لمحافظة السويداء ولقائه مع الفعاليات الاقتصادية والمستثمرين فيها واطلاعه على واقع العمل في كل من صالتي الثامن من آذار والباسل التابعتين لفرع السورية للتجارة وشركة عصير الجبل الطبيعي ومخبز آذار الآلي.

وجه البرازي إلى استمرارية عمل الصالات والمنافذ التابعة للمؤسسة السورية للتجارة بالعمل لغاية الساعة التاسعة مساء يومياً قبل حلول عيد الأضحى المبارك ليتمكن المواطنين من الحصول على احتياجاتهم من مادة الرز المقنن والسلع الأخرى المتوفرة في الصالات ، لافتاً إلى أن من لم يتمكن من الحصول على المقنن من مادة الأرز خلال هذا الشهر بإمكانه الاحتفاظ بحقه خلال الشهر القادم فيحصل على مخصصاته عن شهرين متتاليين.

وشدد وزير التجارة الداخلية على ضرورة الإهتمام برغيف الخبز وتحسن جودته وتأمين احتياجات المواطنين منه.

ونوه البرازي إلى حالة الصمود التي يعيشها المواطن السوري في ظل الحرب التي تشن على الوطن والحصار الاقتصادي الجائر الذي طال كل مناحي الحياة ، وركز البرازي على إصدار قوانين رادعة ومشددة بحق الذين يتلاعبون بقوت الشعب مبيناً أن تهريب المواد المقننة جريمة و على الجهات الرقابية متابعتها و متابعة المواد مجهولة المصدر (المهربة) بسبب خطورتها على الإقتصاد ، من القوة جانبه قدم محافظ السويداء المهندس همام صادق دبيات عرضاً مفصلاً عن واقع الإستثمار في المحافظة وما تمتلكه من مقومات استثمارية كتوفر المناخ المناسب والبيئة القانونية والتشريعية والبنى التحتية والأمن والأمان والايدي والخبرات البشرية اللازمة واستعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتسهيل كل إجراءات الإستثمار وتبسيطها مؤكداً استعداد المحافظة التعاون والتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية بما يحقق حالة التدخل الإيجابي في الأسواق وتفعيل الرقابة التموينية على الأسواق من قبل جميع الجهات المعنية وفي اجتماع عقد في مبنى المحافظة مع الأسرة التموينية تم التركيز على تحيث خطوط الانتاج في المخابز الآلية ، والعمل على تذليل كل المعوقات والصعوبات التي تعيق العمل لدى جميع الجهات التي يرتبط عملها بوزارة التجارة الداخلية خاصة فيما يتعلق بنقص الكوادر العاملة والآليات.

حضر الاجتماع والجولة حسن الأطرش عضو قيادة فرع حزب البعث رئيس مكتب الاقتصاد والعمال الفرعي وأحمد نجم المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة ورسمي العيسمي رئيس مجلس المحافظة وجيع الجهات ذات الصلة والمرتبط عملها بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

السويداء – رفعت الديك