الذهب يتراجع عالميا

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع توقف الاتجاه النزولي للدولار لفترة وجيزة وقيام المستثمرين ببيع المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد صعود قياسي.

وأفادت “رويترز”: أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 4ر0 بالمئة إلى 24ر1951 دولارا للأوقية “الأونصة”.

وبلغت الأسعار أعلى مستوى على الإطلاق عند 57ر1980 دولارا أمس.

في المقابل ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1ر0 بالمئة إلى 40ر1947 دولارا.

بدورها تراجعت الفضة 7ر1 بالمئة إلى 16ر24 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 3ر1 بالمئة إلى 09ر936 دولارا وهبط البلاديوم 6ر0 بالمئة إلى22ر2269 دولارا للأوقية.