القبض على إرهابيين اثنين تسللا من منطقة التنف بريف حمص الشرقي

ألقت الجهات المختصة القبض على إرهابيين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية جنوب مدينة القريتين تسللا من منطقة التنف في البادية السورية أقصى ريف حمص الشرقي.

وذكر مصدر ميداني في الجهات المختصة بتدمر في تصريح لمراسل سانا أنه بناء على معلومات ومراقبة مستمرة لمحاور متوقعة لتسلل المجموعات الإرهابية تم إلقاء القبض على إرهابيين اثنين جنوب مدينة القريتين بريف حمص الشرقي تسللا من قاعدة الاحتلال الأمريكي اللاشرعية في منطقة التنف وبحوزتهما أسلحة فردية ومنظار غوغل.

وأشار الإرهابيان محمد الدخول وعبد الله حويان شلاش إلى أنهما التحقا بما يسمى “مغاوير الثورة” الذي يقوده الفار مهند الطلاع والذي يعمل تحت إمرة الاحتلال الأمريكي في قاعدة التنف وبعد تدريبهما وتسليمهما أسلحة ودراجة نارية ومنظاراً وأجهزة موبايل تم إرسالهما للالتحاق بالقاعدة الأمريكية في منطقة التنف حيث تم تزويدهما بخرائط للاستدلال على نقاط الجيش العربي السوري وتسهيل الطريق لهما مقابل الحصول على مبالغ مالية.

ولفتا إلى أنهما انطلقا من قاعدة التنف متسللين عبر منطقة السبع بيار إلى منطقة البصيري وصولاً إلى منطقة القريتين وقاما بتصوير نقاط للجيش العربي السوري وللمنشآت الاقتصادية من أجل التعاون مع عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بهدف زرع عبوات ناسفة داخل آبار النفط والغاز والاعتداء على النقاط العسكرية وعلى المواطنين الآمنين وأنه بعد وصولهما إلى محيط القريتين تم القبض عليهما من قبل الجهات المختصة في تدمر.

وقضت الجهات المختصة في تدمر في السابع من الشهر الجاري على 3 إرهابيين وألقت القبض على 3 آخرين شمال غرب منطقة السخنة بريف حمص الشرقي.

وتوفر قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة بشكل غير شرعي ومخالف للقوانين الدولية في منطقة التنف ملاذاً آمناً للإرهابيين في المنطقة وتدعمهم بالأسلحة وتوفر لهم الحماية خلال تنقلهم من مكان لآخر لتنفيذ مخططاتهم العدوانية على سورية.