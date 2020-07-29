برشلونة يعلن عودة غريزمان ولانغليه وديمبيلي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عودة لاعبيه الفرنسيين الثلاثة، أنطوان غريزمان، وكليمان لانغليه، وعثمان ديمبيلي، إلى التمارين الفردية قبل مواجهة نابولي الإيطالي في دوري الأبطال.

وجاء في بيان على موقع النادي الكتالوني اليوم الثلاثاء، أن: “الفريق عاد إلى التمارين … وكان من الجيد رؤية الفرنسيين كليمان لانغليه وأنطوان غريزمان، وإن كان بمعزل عن بقية المجموعة إذ يستمران في الالتزام ببرنامج التعافي”، مشيرا إلى أن ديمبيلي قام بتمارين فردية أيضا.

ولم يذكر النادي ما إذا كان اللاعبون سيكونون في جاهزية لمواجهة نابولي على ملعب “كامب نو” في الـ8 من أغسطس المقبل ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، علما أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الايجابي 1-1 في إيطاليا.

وتعرض غريزمان لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن في الـ11 من يوليو الجاري أبعدته عن آخر مبارتين من موسم “الليغا” الذي أنهاه برشلونة وصيفا للبطل والغريم التقليدي ريال مدريد.

فيما تعرض لانغليه في 19 الحالي لإصابة في الفخذ.

وعانى ديمبيلي من إصابة بقطع في وتر فخذه الأيمن خضع على إثرها لعملية جراحية في نوفمبر الفائت وعانى من انتكاسة أخرى عندما عاد إلى التمارين في فبراير الماضي.