روسيا.. 169 وفاة و نحو 5.5 ألف إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت روسيا عن تسجيل 169 وفاة و5475 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس “كورونا” في روسيا في تقريرها اليومي أن الإصابات الجديدة تتوزع بين جميع أقاليم البلاد الـ85 ، باستثناء دائرة نينيتس الذاتية الحكم التي لم تسجل إصابات جديدة، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 26.8 بالمائة من المرضى الجدد.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات في روسيا منذ بداية الجائحة بنسبة 0.7 بالمائة خلال آخر 24 ساعة وأصبحت 828990 إصابة، منها 13673 حالة وفاة و194984 حالة نشطة، ما يمثل انخفاضا بـ2810 حالات نشطة منذ يوم أمس.

وتماثل 8116 شخصا للشفاء من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 620333 شخصا.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 27.5 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ”كوفيد-19″، ولا يزال أكثر من 260.6 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.