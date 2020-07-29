عطرها أنقذها من الموت!

فقدت إحدى سكان مدينة ساتون كولدفيلد البريطانية بصرها مؤقتا بعد أن رشت العطر بطريق الخطأ وأصابت عينيها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد قررت كارول بلاير البالغة من العمر 56 عاما، التوجه إلى مركز طبي، وإجراء القحوصات، ليكتشف الأطباء إصابتها بميلانوما العين “سرطان الجلد في العين” في مراحله المبكرة.

حيث قام الأطباء بإجراء عملية جراحية أزالوا خلالها الورم من العين، واستعادت بلاير بصرها بالكامل.

ويعد سرطان الميلانوما نوعاً من الأمراض السرطانية، والذي يصيب الخلايا التي تنتج الميلانين، وهو الصباغ الذي يعطي الجلد لونه. ويمكن لهذا الورم أن يصيب العينين نظراً لاحتوائهما على تلك الخلايا التي تنتج الميلانين. وتُعرف ميلانوما العين أيضاً باسم سرطان ميلانوما العين.