عون: الجيش اللبناني صمام الأمان في مواجهة العدو الإسرائيلي

بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لعيد الجيش اللبناني، أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أن الجيش سيبقى صمام أمان للبنان واللبنانيين في مواجهة الإرهاب والعدو الإسرائيلي.

وفي بيان له اليوم، قال عون إن العسكريين اللبنانيين “ينتشرون على مساحة الوطن لتنفيذ مهام حفظ الأمن وحماية الحدود وأمامهم عدوان لا يستهان بهما.. العدو الإسرائيلي الذي يكرر محاولات النيل من وحدتنا الوطنية ويسعى إلى تحقيق أطماعه المستمرة والدائمة في أرضنا ومياهنا وثرواتنا البحرية”..

وأشار عون إلى أن هذه الذكرى تحل ولبنان يمر بأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة أثقلت كاهل اللبنانيين لافتا إلى أنه في خضم المحاولات المبذولة لإنقاذ وطننا وإخراجه من معاناته تبقى الأنظار شاخصة نحو الجيش هذه المؤسسة الوطنية الجامعة التي تعمل بصمت وتواجه بشرف وتضحي بوفاء.. بلا حدود.