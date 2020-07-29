لماذا تُفقد حاسة الشم لدى مصابي كورونا؟

كشفت دراسة بريطانية حديثة عن الأسباب الكامنة وراء فقدان حاسة الشم لدى المصابين بفيروس كورونا.

وبحسب “ذا صن” البريطانية، فإن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة هارفارد أظهرت أن الفيروس التاجي الجديد يغير حاسة الشم لدى المرضى، من خلال التأثير على وظيفة الخلايا الداعمة لحاسة الشم.

حيث أوضحت الدراسة أن الخلايا العصبية الحسية الشمية لا تعبر عن الجين الذي يشفر بروتين المستقبلات الشمية، والذي يستخدمه فيروس كورونا للدخول إلى الخلايا البشرية، وإنما تعبر عن الخلايا التي توفر الدعم الأيضي والهيكلي للخلايا العصبية الحسية الشمية وكذلك مجموعات معينة من الخلايا الجذعية وخلايا الأوعية الدموية.

هذا وتشير تحليلات السجلات الصحية الإلكترونية إلى أن المصابين بالفيروس أكثر عرضة للإصابة بفقدان الشم بمقدار 27 مرة مقارنة بالمرضى الذين لا يعانون منه.