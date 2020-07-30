أرقام قياسية بإصابات “كورونا” في الهند وأستراليا وأوكرانيا

سجلت الهند وأوكرانيا وأستراليا اليوم أرقاما قياسية للإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 52123 إصابة جديدة مقابل 48513 في اليوم السابق لتبلغ الحصيلة مليونا وأكثر من 583 ألفا.

ووفق بيانات الوزارة فإن إجمالي حالات الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 34968 بعد تسجيل 775 حالة جديدة .

وفي أوكرانيا قال مجلس الأمن والدفاع الوطني: إن البلاد سجلت رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 1197 حالة جديدة مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى 68794 منها 1673 وفاة.

أما في أستراليا فقد أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون: أن البلاد شهدت 13 حالة وفاة جديدة بكورونا في أكبر حصيلة يومية حتى الآن إضافة إلى أن أعلى عدد للإصابات الجديدة بلغ 750 حالة معظمها في ولاية فيكتوريا ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان وبذلك ارتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 16298 إصابة و189 وفاة منذ بداية الجائحة.