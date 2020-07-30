بسبب كورونا…إلغاء أربع بطولات للريشة الطائرة

ألغى الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بطولة الصين وتايوان وكوريا واليابان المفتوحة للعبة في العام الحالي والمقررة ما بين الأول والـ 27 من أيلول المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال الأمين العام للاتحاد توماس لوند في تغريدة على “تويتر”: “نشعر بخيبة أمل بالغة لإقدامنا على إلغاء البطولات لكننا ندرك أن سلامة وصحة المرتبطين بهذه الأحداث تأتي على رأس الأولويات في هذه المرحلة”.

وأقيمت بطولة عموم إنكلترا في برمنغهام في آذار الماضي لكن بطولة إندونيسيا المفتوحة التي كانت مقررة ما بين الـ 16 وال21 من حزيران الماضي ألغيت.