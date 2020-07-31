تحديد الحد الأدنى المتوجب لدى فتح حساب جاري في المصرف التجاري

البعث ميديا – فاتن شنان

أصدر المصرف التجاري السوري قراراً ألغى بموجبه قراره السابق المتضمن تحديد الحد الأدنى للمبلغ المتوجب إبقاؤه في الحساب الجاري الدائن بالليرات السورية والبالغة خمسة آلاف ليرة سورية، ومبلغ 100 دولار أو مايعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى للحساب الجاري الدائن بالعملات الأجنبية، وحدد بموجبه الحد الأدنى للمبلغ المتوجب إيداعه عند فتح حساب جاري (دائن) بالليرات السورية بمبلغ خمسة آلاف ليرة، والمبلغ المتوجب ابقاؤه فيه ألايقل عن 25 ألف ليرة بدلاً من خمسة آلاف، كما اعتمد المصرف بقراره الحد الأدنى لفتح حساب جاري دائن بالعملات الأجنبية بمبلغ مئتي دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، والمبلغ المتوجب إبقاؤه فيه هو مائتي دولار أو مايعادلها بالعملات الأجنبية بدلاً من مائة دولار.

وتضمن القرار استثناء العاملين في المصرف التجاري السوري “القائمين على رأس عملهم” بالإبقاء على سقف الحد الأدنى والبالغ خمسة آلاف ليرة، كما دعا المصرف المتعاملين أصحاب الحسابات الجارية الدائنة المفتوحة سابقاً والتي يقل رصيدها عن الحد المشار إليه إلى تغذية حساباتهم ليصل إلى الحد الأدنى المطلوب وفق التعليمات.