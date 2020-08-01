إخماد حرائق في طرطوس أضخمها في عمريت

أخمد فوج إطفاء طرطوس بالتعاون مع الدفاع المدني ومديرية الزراعة والخطوط الحديدية والمنطقة الحرة خلال الأسبوع الجاري ستة حرائق زراعية اندلعت في وقت واحد توزعت قرب المطار الزراعي ومنطقة جنوب مشفى الباسل ومنطقة الرادار ووادي الماس جنوب طرطوس والمنطقة المقابلة لمستودعات الكهرباء على طريق الثورة في منطقة عمريت الذي استدعى تدخل 14سيارة إطفاء إضافة إلى تركسات من الخدمات الفنية و الأشغال العسكرية واستمرت عمليات الإطفاء ستة ساعات متواصلة ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهر أمس .

البعث ميديا طرطوس – وائل علي