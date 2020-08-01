بعد أن كانت مستأجرة.. أول مدرسة رسمية في بيت ميسرة للتعليم الأساسي بالخدمة في القدموس
دشن الرفيقان محمد حسين أمين فرع طرطوس للحزب وصفوان أبو سعدى محافظ طرطوس أول مدرسة في بيت ميسرة للتعليم الأساسي – الحلقة الأولى – في منطقة القدموس بعد أن كانت مدرسة مستأجرة , تتألف من ثلاثة طوابق تضم 6 قاعات درسية و 5 قاعات إدارية للمدرسين والتوجيه و 3 قاعات فنية و دورات مياه وتصل مساحة الطابق الأرضي لـ 100 م2 و ٣٠٠ م٢ لبقية الطوابق بقيمة 100 مليون ليرة مع فروقات الأسعار , تنفيذ الإنشاءات العسكرية بطرطوس بحضور الرفيقة ندى على رئيس مكتب التربية الفرعي والسيدة عليا محمود رئيس مجلس المحافظة ، وبسام حمود نائب رئيس و أعضاء المكتب التنفيذي ونقيب معلمي طرطوس ومدراء التربية والخدمات الفنية ومؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية.
البعث ميديا – طرطوس – وائل علي