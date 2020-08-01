ورشة تدريبية لمربيات الأطفال بطرطوس
في إطار خطة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة للعام 2020 وتبني مشروع تدريب مدربات رياض الأطفال بدأت ورشة العمل التدريبية لتأهيل مربيات رياض الأطفال بحضور الرفيق محمد حسين أمين فرع طرطوس للحزب والرفيق عميد قبلان رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية الفرعي.
وأكد أمين الفرع أهمية تطوير مهارات المتدربات وتمكين قدراتهم وتنمية معارفهم للارتقاء بالعملية التربوية والاهتمام بقضايا الأطفال وغرس القيم والأخلاق وتأصيل المعاني الوطنية في نفوسهم منذ الصغر يشار إلى أن الدورة مستمرة لغاية 11 آب القادم .
البعث ميديا – طرطوس – وائل علي