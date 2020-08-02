02, 08, 2020 - 1:12 مساءً

آرسنال يتوج بكأس الاتحاد الإنكليزي على حساب تشيلسي

رياضة   6

توج فريق أرسنال بلقب بطل كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بعد تغلبه على تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم أرضية ملعب ويمبلي.

وافتتح تشيلسي باب التسجيل مبكراً في الدقيقة الخامسة عن طريق الأمريكي كريستيان بوليسيتش ليرد أرسنال بهدفين سجلهما الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقتين الـ 28 من ركلة جزاء والـ 68.

ولعب تشيلسي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثالثة والسبعين بعد تعرض لاعبه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش للطرد عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا التتويج أنقذ أرسنال موسمه الكروي بضمانه المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي للموسم المقبل معززاً رقمه القياسي بتتويجه بالكأس للمرة الرابعة عشرة في تاريخ مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي.

Siwar Deeb

سوار ديب.. سوري الجنسية | مواليد دمشق 1988 أعمل كـَ مصور صحفي و محرر من العام 2009. حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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