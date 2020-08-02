أوتوستراد طرطوس الدريكيش الجديد في مراحله النهائية تقليص المسافة إلى 25 كم واختصار 40 منعطف

اطلع علي حمود وزير النقل وصفوان أبو سعدى محافظ طرطوس على أعمال المراحل النهائية لمشروع أوتوستراد طرطوس _الدريكيش وجبهات العمل الموزعة على امتداد الطريق البالغ بعد اختصاره 25 كم وإعادة تأهيله وقدما الشكر للعمال المناوبين خلال عطلة العيد لإنهاء أعمال المشروع لوضعه بالخدمة بالمواصفات المطلوبة.

ونوه”حمود” لحجم العمل المنفذ وتوسيع الأوتوستراد قبل وبعد التحويلة البالغة ١٩ كم وإزالة عوائق المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتنفيذ جدران استنادية ضمن المواقع التنظيمية على كامل المسار ومعابر سفلية عند المفارق الرئيسية وتوسيع كامل مسار الطريق من عرض ٨ م إلى٢٠ م بحارتي مرور ذهاب وإياب بعرض ٨ م لكل حارة ومجبول إسفلتي

ومنصف وأرصفة جانبية وبدء أعمال التخطيط والدهان الطرقي ووضع إشارات السلامة المرورية .

وقال : لقد تم تنفيذ تحويلة خارج المسار القديم بطول ٦ كم وعرض ٢٠ ، اختصرت ٢ كم وحوالي ٤٠ منعطف وتنفيذ معبر “البكرية” ضمن هذه التحويلة وإضافتها إلى معابرالأوتوستراد لمنع التقاطعات السطحية عند المفارق الرئيسية.

حضر الجولة المدراء العامون لشركة الطرق و الجسور والمواصلات الطرقية وفروع المواصلات الطرقية والانشاءات العسكرية وشركة الطرق والجسور بطرطوس.

البعث ميديا – طرطوس – وائل علي