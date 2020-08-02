الـ”بيتكوين” تقفز إلى 12 ألف دولار

وسط انتعاش تدريجي في الاقتصاد العالمي، أوضحت بيانات التدوال، ارتفع سعر العملة الإلكترونية المشفرة “بيتكوين” إلى أعلى مستوى منذ آب2019 ليصل إلى 12 ألف دولار.

ووفقا لبوابة “كوين ماركيت كاب”، التي تجمع بيانات أكثر من 20 منصة للتداول، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.91% ليصل إلى 11.918 دولارًا، بينما زاد على بورصة العملات المشفرة الرائدة “باينانس” بنسبة 5.41% ليبلغ 11.980 دولارًا.

ويعود سبب الارتفاع، بحسب الخبير الاقتصادي الإماراتي، عبدالرحمن الطريف، إلى كون عملة البيتكوين ملاذًا آمنا، بدأ الناس في الهروب إليها بعد أزمة كورونا، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بهذا الشكل الكبير.

والجدير ذكره أن عملة بيتكوين الرقمية واصلت ارتفاعها وحصدها الكثير من المكاسب، في ظل الأزمات التي تواجهها اقتصادات العالم جراء انتشار وباء كورونا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدان لمواجهته.