بعد ارتفاع الإصابات بكورونا.. أوكيناوا اليابانية تعلن حالة الطوارئ

فرضت السلطات اليابانية حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا السياحية، بعد الانتشار الحاد لفيروس كورونا، ودعت السكان إلى حجر أنفسهم في المنازل لمدة أسبوعين.

حاكم المنطقة، ديني تاماكي، صرح بأنه بالنظر إلى الانتشار الكثيف للعدوى أعلنت حالة حتى الـ 15 من الشهر الجاري، مضيفا بأن المستشفيات امتلأت بسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات وطلبنا من السكان تجنب الخروج غير الضروري.

هذا وسجلت معظم الإصابات بكورونا جنوب الجزيرة في قواعد عسكرية أمريكية، حيث تم اكتشاف 71 إصابة جديدة يوم الجمعة الماضي، ليصبح المجموع 395 إصابة، من بينها 248 في القواعد الأمريكية، وفقا للسلطات اليابانية.

وكانت طوكيو طلبت من المطاعم والحانات إغلاق أبوابها بدءا من الساعة العاشرة من مساء يوم غد وحتى نهاية الشهر، بعد نشر أرقام يومية قياسية لعدد الإصابات الجديدة.