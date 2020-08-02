لندن وواشنطن تبحثان اتفاقية التجارة الحرة هذا الأسبوع

وفقا لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، ستتوجه وزيرة التجارة في المملكة المتحدة، ليز تروس، إلى واشنطن لبحث اتفاقية التجارة الحرة مع كبار المسؤولين الأمريكيين الأسبوع المقبل.

الصحيفة نقلت عن مصادرها بأن الوزيرة البريطانية ستزور واشنطن خلال هذه العطلة الأسبوعية أو يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، حيث ستلتقي بالممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر.

ومنذ انسحابها من الاتحاد الأوروبي حددت بريطانيا توقيع اتفاقية حول التجارة الحرة مع الولايات المتحدة كإحدى أولوياتها.

وكانت وزيرة التجارة البريطانية أكدت، في حزيران الماضي، إحراز “تقدم جيد” بشأن الصفقة مع واشنطن، لكنها أشارت إلى عدم وجود أي جدول زمني أو موعد أقصى لإتمامها.

هذا وأفادت “فاينانشال تايمز”، الشهر الماضي، بأن الحكومة البريطانية لم تعد تأمل بعقد الصفقة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، المزمعة في تشرين الثاني المقبل، واعتبرت أن وباء فيروس كورونا أصبح عائقا أمام تحقيق مزيد من التقدم باتجاه الصفقة.