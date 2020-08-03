الحرارة إلى انخفاض غداً

توقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو حارا نسبيا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل والجو صيفي عادي وصحو بشكل عام إلى الغائم جزئيا فوق المناطق الساحلية مع فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق تلك المناطق وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة والبحر خفيف ارتفاع الموج .