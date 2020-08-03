الصحة العالمية تطلق تحذيراً ” غير مسبوق” بشأن كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من احتمال ألا يكون هناك “حل سحري” للقضاء على فيروس كورونا الذي أصاب الملايين حول العالم رغم الآمال الكبيرة في التوصل للقاح ضده.

ونقلت رويترز عن مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف اليوم “لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبداً”.

وأضاف إن “عدداً من اللقاحات دخل الآن المرحلة الثالثة من الاختبارات ونأمل في الحصول على عدد من اللقاحات الفعالة التي يمكن أن تساعد على الحؤول دون إصابة الناس بالفيروس” داعياً جميع دول العالم لفرض الإجراءات الاحترازية بصرامة مثل ارتداء الكمامات والتباعد المكاني وغسل اليدين والفحص.

بدوره قال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة إن “الدول التي لديها معدلات نقل عالية للمرض بما في ذلك البرازيل والهند بحاجة للاستعداد لحرب كبيرة فالطريق طويلة وبحاجة إلى التزامات متواصلة”.

وكانت منظمة الصحة العالمية رجحت أمس الأول أن تكون جائحة فيروس كورونا المستجد “طويلة الأمد” مشددة على أن “مواجهة الأزمة الناجمة عن الجائحة تحتاج إلى استمرار العمل الجماعي في كل مكان حول العالم من أجل القضاء عليها” محذرة من مخاطر التراخي بالاستجابة للإجراءات التقييدية.