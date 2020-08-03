جنوى ينجو من الهبوط.. وليتشي يودع الكالتشيو

حقق فريق جنوى فوزا ثمينا على ضيفه هيلاس فيرونا بثلاثية نظيفة في ختام الجولة الـ38 الأخيرة من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو” الأحد، ليضمن بقاءه في دوري الأضواء.

وسجل ثلاثية جنوى الثمينة، الباراغوياني أنتونيو سانابريا “هدفين” في الدقيقتين 13 و25، والأرجنتيني كريستيان روميرو في الدقيقة الـ44 من عمر اللقاء.