حسم الجدل حول ضم نيمار ولاوتارو إلى برشلونة

علق رئيس نادي برشلونة لكرة القدم، جوزيب بارتوميو، على الأنباء التي ربطت فريقه بالتعاقد مع البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

وقال بارتوميو في تصريحات صحفية أمس الأحد:

“تفاوض برشلونة لعدة أسابيع مع إنتر من أجل إتمام صفقة التعاقد مع لوتارو، لكن المفاوضات توقفت لأن الوضع الحالي لا يسمح بعقد صفقات بأموال ضخمة”.

وعن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة بعدما سبق للاعب البرازيلي الدفاع عن ألوان “البلاوغرانا” بين العامين 2013/2017، علق بارتوميو قائلا: “عودة نيمار أمر غير ممكن، لأن باريس سان جيرمان لا يريد بيعه وهو أمر منطقي، لأن نيمار من أفضل اللاعبين في العالم حاليا”.

وأضاف: “في العام الماضي حاولنا جاهدين التعاقد مع نيمار لكن هذا العام لن نحاول حتى”.

وأكمل: “خلال الفترة ما بين مارس ويونيو، خسر الفريق 200 مليون يورو (من جراء أزمة تفشي فيروس كورونا)، وتوقعنا أن نحقق في موسم 2020/2021 أرباحا تصل إلى مليار و100 مليون يورو، ولكن من المرجح الآن أن يكون هذا المبلغ أقل بنسبة 30 بالمئة.. إذا لم يتحسن الوضع، فسنستمر في خسارة الأموال. وهذا سيجبرنا على إعادة النظر في خطط الإنفاق لدينا”.

وتعاني أندية كرة القدم من أزمات مالية، جراء توقف الأنشطة بسبب جائحة فيروس كورونا والعودة بشكل جزئي دون جمهور.

وكانت تقارير إعلامية، كشفت في وقت سابق أن مارتينيز، سيكون الخيار الأول لنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تألق صاحب الـ22 عاما مع إنتر ميلان، وتسجيله 19 هدفا في 45 مباراة خاضها مع “النيراتزوري” في كافة المسابقات خلال الموسم المنقضي.

وارتبط نيمار أيضا بالانضمام إلى برشلونة، لكن يبدو أن اللاعب قد اتخذ قراره بالاستمرار مع باريس سان جيرمان، حيث يجري حاليا مفاوضات لتمديد عقده الذي ينتهي في العام 2022.