روسيا.. خطط لإنتاج ملايين جرعات اللقاح ضد كورونا شهرياً

تتواصل الجهود الدولية لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف أن بلاده تخطط لإنتاج عدة ملايين من جرعات لقاح ضد فيروس كورونا شهريا عام 2021.

ونقل موقع سبوتنيك عن مانتوروف قوله اليوم إن “حجم الإنتاج سيعتمد على احتياجات نظام الرعاية الصحية ومن المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة غامالي في أيلول”.

حيث أكدت التقارير الأولية أنها ستتمكن من ضمان إنتاج عدد من الجرعات من اللقاح شهريا مع زيادة لاحقة إلى عدة ملايين بحلول بداية العام المقبل، وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أعلن أول أمس أن التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا المطور من قبل مركز غامالي اكتملت بنجاح.