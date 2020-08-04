الرئيس الأسد يرسل برقيه عزاء ومواساة للرئيس اللبناني ميشال عون

ارسل السيدالرئيس بشار الأسد برقيه عزاء ومواساة للرئيس اللبناني ميشال عون جاء فيها

⁃ آلمنا كثيرا الحدث الجلل الذي وقع في مرفأ بيروت وخلف عدداً كبيرا من الضحايا والجرحى. باسمي وباسم الشعب العربي السوري نتقدم منكم ومن الشعب اللبناني بخالص العزاء والمواساة، سائلا الله عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل لجميع المصابين.

⁃ نؤكد وقوفنا الى جانب لبنان الشقيق وتضامننا مع شعبه المقاوم، وكلنا ثقة بأنكم قادرون على تجاوز آثار هذا الحادث المأساوي، وإعادة بناء ما نتج عنه من أضرار في أسرع وقت ممكن.

وكانت شهدت العاصمة اللبنانية بيروت انفجاراً ضخما في أحد مستودعات الميناء.