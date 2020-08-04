القبض على إرهابيين من “داعش” في كركوك وبغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض على تسعة من إرهابيي “داعش” في محافظتي كركوك وبغداد.

وكالة الاستخبارات ذكرت أن مفارزها ألقت القبض على خمسة إرهابيين، خلال عمليات شنتها بمناطق متفرقة من محافظة كركوك.

وأضافت بأنه أُلقي القبض على أربعة إرهابيين في منطقتي الدورة وحي الجامعة في العاصمة بغداد.

كما بينت أن الإرهابيين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتنظيم “داعش” واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.