انخفاض أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، اليوم، وسط بواعث قلق من أن موجة جديدة من فيروس كورونا في أنحاء العالم قد تنال من تحسن في الطلب على الوقود.

وبحسب رويترز، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس أربعة سنتات بما يعادل 1,0% إلى 97,40 دولارا للبرميل، فيما نزلت عقود خام برنت 11 سنتا أي بنسبة 3,0% لتسجل 04,44 دولارا للبرميل.

ويأتي التراجع بعد أن صعد خام غرب تكساس بنسبة 8,1% وبرنت 5,1%، أمس، بفضل بيانات أفضل من المتوقع للنشاط الصناعي في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وبداية خروج المصانع من تداعيات جائحة كورونا.

في سياق متصل، خفضت شركة “بي بي” عملاق الطاقة البريطانية توزيعاتها اليوم، للمرة الأولى خلال عشرة أعوام، عقب تكبدها خسارة قياسية بلغت 7,6 مليارات دولار في الربع الثاني من العام بعدما قوضت أزمة كورونا الطلب على الطاقة.

ويرجع صافي الخسارة الذي ينسجم مع توقعات المحللين إلى قرار الشركة خفض قيمة أصول للتنقيب عن النفط والغاز بواقع 5,6 مليارات دولار بعدما قلصت بشدة توقعاتها لأسعار النفط والغاز.