انفجار كبير في بيروت ناجم عن حريق في المرفأ-فيديو

وقع انفجار كبير في العاصمة اللبنانية بيروت جراء اندلاع حريق في العنبر رقم 12 في مستودع للمفرقعات في المرفأ.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الانفجار ناجم عن اندلاع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت في مستودع للمفرقعات حيث سمع دوي انفجارات قوية في المكان ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأوضحت الوكالة أن إصابات وأضراراً كبيرة وقعت في المنازل والسيارات في محيط منطقة الكرنتينا والجوار جراء الانفجار مشيرة إلى مناشدات لفرق الإسعاف للتوجه إلى المكان لإسعاف عشرات المصابين.