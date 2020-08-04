بلدية جرمانا تتخذ إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا

للحفاظ على صحة أبناء وأهالي المنطقة ولضرورة المصلحة العامة، أعلن مجلس مدينة جرمانا بريف دمشق أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووفقا للبيان الذي نشره مجلس المدينة على صفحته على الفيس بوك، فإن الوعي ثم الوعي ثم الوعي هو الطريق الأسلم لمنع انتشار الفيروس، إضافة للحفاظ على التباعد وارتداء الكمامة، لافتاً إلى أن الأغلبية العظمى، حتى الآن، لا تزال تستهتر بجميع الإجراءات، وعليه تقرر ما يلي: