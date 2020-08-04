بلدية جرمانا تتخذ إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا
للحفاظ على صحة أبناء وأهالي المنطقة ولضرورة المصلحة العامة، أعلن مجلس مدينة جرمانا بريف دمشق أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.
ووفقا للبيان الذي نشره مجلس المدينة على صفحته على الفيس بوك، فإن الوعي ثم الوعي ثم الوعي هو الطريق الأسلم لمنع انتشار الفيروس، إضافة للحفاظ على التباعد وارتداء الكمامة، لافتاً إلى أن الأغلبية العظمى، حتى الآن، لا تزال تستهتر بجميع الإجراءات، وعليه تقرر ما يلي:
- إغلاق جميع صالات الأفراح والمنتزهات والمسابح والملاعب الرياضية والنوادي الرياضية والمزارع التي يُقام فيها الحفلات بجميع أنواعها، داخل و خارج المخطط التنظيمي، حتى إشعار آخر، وفي حال عدم الالتزام ستقوم لجان البلدية بتنفيذ الختم بالشمع الأحمر وسحب الترخيص الممنوح وتحويل المخالف للقضاء المختص .
- اقتصار البيع بالمطاعم والكافتيريات على الطلبات الخارجية فقط وعدم استقبال الزبائن بالمحل تحت طائلة المسائلة القانونية وسحب الترخيص والختم لكل مخالف والتحويل للقضاء المختص.
- إغلاق جميع المهن والمحلات التجارية بتمام الساعة 9 مساءً، ويترتب على أصحابها التقيد بالإجراءات وقرارات وزارة الصحة لمنع انتشار الفيروس، تحت طائلة المسائلة القانونية والختم والتحويل للقضاء المختص.
- إنهاء ظاهرة إشغال الأملاك العامة والبسطات، تحت طائلة المصادرة وتحويل جميع المصادرات للجمعيات الخيرية فوراً، علماً أن البلدية والجهات المختصة ستقمع غداً ظاهرة البسطات جانب الفرن الآلي و بشكل نهائي.
- لباس الكمامة الطبية إلزامي في الأماكن العامة، وكل مخالف لذلك سيتم توقيفه وفق الأنظمة والقوانين لمساهمته بنشر الوباء و الإضرار بالغير.
- على جميع المواطنين الراغبين بشراء مادة الخبز من منافذ الأفران التقيد بالمسافة والتباعد وفق الأيقونات المنفذة تحت طائلة المسائلة، وسينظم الدور من قبل كتائب البعث والمجتمع المحلي وسيتم توقيف كل مخالف.