مليشيا “قسد” تقتل مدنياً وتصيب آخرين بنيرانها.. واتساع رقعة التظاهرات المطالبة بطرد الأمريكي وميليشياته من ريف دير الزور

استشهد مدني وأصيب عدد آخر بنيران ميليشيا “قسد” بالتوازي مع اتساع رقعة المظاهرات الاحتجاجية لتشمل قرى عدة بريف مدينة الزور والتي طالب الأهالي فيها بطرد ميليشيا “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي من قراهم وبلداتهم.

وذكر مراسل الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أن التظاهرات الاحتجاجية انطلقت من بلدة حوايج حيث قام عناصر ميليشيا “قسد” بإطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين ما أسفر عن إصابة ثلاثة شبان واتسعت التظاهرات لتشمل قرى وبلدات ذيبان وجديد عكيدات وجديد بكارة والطيانة والصبحة وأبو النتيل والشحيل وشنان مشيراً إلى أن ميليشيا “قسد” ردت بإطلاق الرصاص الحي ما أسفر عن وقوع شهيد في صفوف أهالي بلدة ذيبان والعديد من الإصابات.

ولفت المراسل إلى أن الأهالي المنتفضون قاموا بالسيطرة على أسلحة وسيارات لميليشيا “قسد” وأسر عدد من عناصرها في هذه البلدات قبل أن تستقدم تلك الميليشيات تعزيزات من مدينة الشدادي وبلدات السوسة والباغوز وحقل العمر الذي يعد المقر الرئيس لقوات الاحتلال الأمريكي وذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال بعضها مقاتلة في سماء المنطقة.

وبين المراسل أن تعزيزات ميليشيا “قسد” والاحتلال الأمريكي تعرضت لاستهدافات من قبل الأهالي في البلدات المتاخمة قبيل وصولها الى بلدة الحويج وتم تدمير عربة “همر” وسيارتي دفع رباعي اضافة الى مقتل عنصرين من ميليشيا “قسد” بالتزامن مع قيام أهالي بلدة النملية جنوب مدينة الصور بالتصدي لرتل آخر توجه من الحسكة الى بلدة الشحيل التي سيطر فيها المحتجون على مقر البلدية.

وذكر مراسل سانا في وقت سابق اليوم ان المتظاهرين فى بلدة جديد عكيدات في الريف الشرقى ضد ميليشيا “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي تصدوا لمحاولة ميليشيا “قسد” مداهمة البلدة واحتجزوا 7 من عناصر هذه الميليشيا وصادروا لهم 3 سيارات مع أسلحتهم وسط حالة توتر كبيرة فى محيط البلدة كما تمكن الأهالي فى ذيبان من طرد ميليشيا “قسد” من الحواجز والمدارس التي اتخذوها مقرات لهم في المنطقة بعد اشتباكات معهم.

وأضاف إن “ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح جراء اعتداء عناصر من ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بالرصاص على أهالي قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة رفضا للاحتلال الأمريكي ووجوده في المنطقة” مشيرا إلى أن المتظاهرين قاموا بحرق الإطارات وقطع الطرق الرئيسة وسط حالة من الغضب الشعبي ضد ممارسات تلك الميليشيات المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

وخرج أمس أهالي قرية ذيبان بريف دير الزور الشمالي بمظاهرات تنديدا بممارسات ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وجرائمها بحق الأهالي وطالبوا بطردها من مناطقهم بريف دير الزور.

ويشهد ريف دير الزور مظاهرات متجددة من قبل الأهالي احتجاجا على إمعان ميليشيا “قسد” في التنكيل بالأهالي والتضييق عليهم والاعتداء بالرصاص الحي الذى تسبب باستشهاد وجرح العشرات منهم إضافة إلى عمليات الاعتقال التعسفية لكثير من أبناء القرى بريف دير الزور وارتهان هذه الميليشيا بالكامل لأوامر قوات الاحتلال الأمريكي.

وبين المراسل أن المتظاهرين في بلدة جديد عكيدات في الريف الشرقي ضد ميليشيا “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي تصدوا لمحاولة ميليشيا “قسد” مداهمة البلدة واحتجزوا 7 من عناصر هذه الميليشيا وصادروا لهم 3 سيارات مع أسلحتهم وسط حالة توتر كبيرة في محيط البلدة.

ولفت المراسل إلى أن المظاهرات امتدت لتشمل قرية ذيبان بريف دير الزور وبلدة الشحيل حيث تمكن الأهالي في ذيبان من طرد ميليشيا “قسد” من الحواجز والمدارس التي اتخذوها مقرات لهم في المنطقة بعد اشتباكات معهم.

وذكر مراسل سانا في وقت سابق اليوم أن ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح جراء اعتداء عناصر من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بالرصاص على أهالي قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة رفضاً للاحتلال الأمريكي ووجوده في المنطقة مشيراً إلى أن المتظاهرين قاموا بحرق الإطارات وقطع الطرق الرئيسية وسط حالة من الغضب الشعبي ضد ممارسات تلك الميليشيات المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

وخرج أمس أهالي قرية ذيبان بريف دير الزور الشمالي بمظاهرات تنديدا بممارسات ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وجرائمها بحق الأهالي وطالبوا بطردها من مناطقهم بريف دير الزور.

ويشهد ريف دير الزور مظاهرات متجددة من قبل الأهالي احتجاجا على إمعان ميليشيا “قسد” في التنكيل بالأهالي والتضييق عليهم والاعتداء بالرصاص الحي الذى تسبب باستشهاد وجرح العشرات منهم إضافة إلى عمليات الاعتقال التعسفية لكثير من أبناء القرى بريف دير الزور وارتهان هذه الميليشيا بالكامل لأوامر قوات الاحتلال الأمريكي.