وفيات كورونا حول العالم تصل إلى حوالي 700 ألف

ذكر موقع وورلد ميتر، المتتبع لتطورات فيروس كورونا، أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض حول العالم وصل إلى 697,244 فيما بلغ عدد المصابين 18,447,723 والمتعافين 11,680,369 شخصاً.

وأظهر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بـ 879 حالة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 211,281 حالة وارتفاع عدد حالات الوفاة بثماني حالات ليبلغ إجمالي الوفيات 9156.

بالمقابل، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أنها سجلت 3376 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الأيام الثلاثة الماضية، ولفتت إلى أن عدد الخاضعين للعلاج في وحدات الرعاية الفائقة عاود الارتفاع، فيما وصل إجمالي عدد حالات الإصابة في فرنسا حتى الآن إلى 191,295 والوفيات إلى 30,294.

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية أنها تلقت تقارير عن 36 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، بما في ذلك 30 حالة محلية العدوى.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أنه من بين 30 حالة محلية العدوى، تم الإبلاغ عن 28 حالة في منطقة شينجيانغ، وحالتين في مقاطعة لياونينغ، في حين لم يُبَلغ عن حالات وفاة تتعلق بالمرض يوم أمس.

وبالنسبة للوضع في كولومبيا، أفادت وزارة الصحة بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 327,850 حالة، وذلك بعد تسجيل 10,199 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما توفي 367 شخصا ليبلغ إجمالي الوفيات 11017.

في السياق، سجلت وزارة الصحة المكسيكية 4767 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و266 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 443813 والوفيات إلى 48012.

أما في البرازيل، سجلت 16476 إصابة جديدة بفيروس كورونا و541 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2,750,153 والوفيات إلى 94,660.