04, 08, 2020 - 11:09 صباحًا
13 قتيلاً جراء السيول في كوريا الجنوبية

13 قتيلاً جراء السيول في كوريا الجنوبية

دولي   18

 

اجتاحت السيول مناطق عدة في كوريا الجنوبية، وأُجبرت أكثر من ألف شخص على ترك منازلهم، كما تسببت بوفاة ما لا يقل عن 13 شخصا، فيما بات 13 آخرون في عداد المفقودين.

مسؤولون في مجال الكوارث ذكروا أنه تم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب الانهيارات الأرضية والمركبات التي جرفتها المياه، فيما غمرت أكثر من 14211 فدانا من الأراضي الزراعية، وأغرقت أجزاء من الطرق السريعة والجسور الرئيسية في العاصمة سيئول.

هذا ومن المقرر أن يعقد الرئيس، مون جيه إن، اجتماعا طارئا، اليوم، بعد أن حث، أمس، السلطات الوطنية والإقليمية على بذل جهود شاملة للحيلولة دون مزيد من الخسائر في الأرواح.

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