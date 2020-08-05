البنتاغون يكذب ترامب بشأن انفجار بيروت!

بعد التصريحات التي أفاد بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول أنه التقى مسؤولين عسكريين كبار وأكدوا له أن التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت، أمس، لم يكن نوعا ما من أنواع الانفجار الصناعي بل كان هجوما، خرج البنتاغون ليكذب تصريحات ترامب.

مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية لفتوا إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي أدلة تشير إلى أن ما حدث في مرفأ بيروت هو هجوم كما ادعى ترامب.

وفي تصريحات نقلتها شبكة “سي إن إن” الإخبارية، نفى المسؤولون، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم، إعطاءهم مثل هذه المعلومات لترامب، وأكدوا أنهم لا يعرفون عن ماذا يتحدث الرئيس الأمريكي.