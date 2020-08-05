بحث إجراءات جاهزية السلامة العامة في مرفأ اللاذقية

البعث ميديا- اللاذقية- مروان حويجة

بهدف التأكد من الجاهزية والاحتياطات المتخذة من قبل شركة مرفأ اللاذقية والمرافق المرتبطة بها من جمارك ومحطة حاويات مرفئية وبريّة لضمان السلامة العامة عقد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم اجتماعا ضم مديري الجهات المعنية الى جانب مدير الدفاع المدني وفوج الاطفاء ومكتب الجاهزية بحضور الامين العام للمحافظة. وعرض المجتمعون واقع العمل والاجراءات القانونية المتخذة في كل موقع التي تأخذ بعين الاعتبار جوانب السلامة العامة مع وضع جملة من التوصيات والمقترحات لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية لاسيما فيما يتعلق بمعالجة بعض الحاويات المتروكة في المرفأ وتسليمها لاصحاب العلاقة.

المحافظ السالم طلب من الدفاع المدني و الاطفاء مع مكتب الجاهزية بالكشف على واقع التجهيزات والاحتياطات المتخذة بالمرفأ وتعزيز اجراءات السلامة و الاستجابة للحالات الطارئة.

كما تطرق الاجتماع الى ضرورة التعميم على دوائر الدولة التي تحوي مستودعاتها مواد سريعة الاشتعال لنقلها الى مستودعات بعيدة عن التجمعات السكانية .