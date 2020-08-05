سورية تستقبل مواطنيها المتضريين والمنكوبين جراء انفجار مرفأ بيروت

خاص البعث ميديا – بلال ديب:

استقبلت الحكومة السورية المواطنين السوريين المتضررين والمنكوبين جراء انفجار مرفأ بيروت، وأكد مدير ادارة الهجرة والجوازات اللواء ناجي النمير لـ “البعث ميديا” أن الدولة السورية تستقبل الجرحى السوريين اللذين تضرروا والسوريين المنكوبين جراء الانفجار الذي حصل أمس في مرفأ بيروت عبر نقطة جديدة يابوس الحدودية، مشيرا إلى الجهوزية الكاملة على الحدود السورية اللبنانية لاستقبال الرعايا السوريين المتضررين جراء الانفجار مع اتخاذ التدابير الطبية اللازمة في ظل انتشار فيروس كورونا من قبل فرق صحية مكلفة من وزارة الصحة.

بدوره اكد الدكتور ياسين نعنوس مدير صحة ريف دمشق لـ “البعث ميديا” أن وزارة الصحة تقدم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين السوريين المتضررين والمنكوبين جراء الانفجار الذي حدث في مرفـأ بيروت، وذلك بما يضمن سلامة وصحة المواطنين السوريين في ظل انتشار جائئحة كورونا.

هذا وقد وقع أمس انفجار كبير في العاصمة اللبنانية بيروت جراء اندلاع حريق في العنبر رقم 12 في مستودع في المرفأ.