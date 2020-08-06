06, 08, 2020 - 5:51 مساءً

أنتر ميلان في ربع نهائي الدوري الأوروبي

رياضة   19

أنهى فريق إنتر ميلان الإيطالي مغامرات خيتافي الإسباني في الدوري الأوروبي بفوزه عليه (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16 لمسابقة “يوروبا ليغ”.

وأحرز هدفي الفريق الإيطالي “الأفاعي” كل من المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والدنماركي كريستيان إريكسن في الدقيقتين (33 و83) على الترتيب.

بينما أضاع المهاجم الإسباني خورخي مولينا ضربة جزاء في الدقيقة 75 مفوتا فرصة إدراك التعادل.

وسيكون إنتر ميلان في الدور ربع النهائي، بانتظار الفائز من مباراة فريقي باير ليفركوزن الألماني وغلاسكو رينجرز الإسكتلندي.

Siwar Deeb

سوار ديب.. سوري الجنسية | مواليد دمشق 1988 أعمل كـَ مصور صحفي و محرر من العام 2009. حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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