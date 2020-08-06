أندونيسيا.. تجارب سريرية للقاح فيروس كورونا ستبدأ الأسبوع المقبل

أعلن البروفيسور كوسناندي روسميل رئيس الباحثين بجامعة بادجادجاران في باندونغ الأندونيسية أنه من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية على لقاح محتمل لفيروس كورونا في أندونيسيا الأسبوع المقبل.

ونقلت رويترز عن روسميل قوله اليوم إنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة للتجارب السريرية في الحادي عشر من الشهر الحالي في إطار تعاون مشترك بين شركة أدوية بايو فارما الأندونيسية وسينوفاك بايوتك الصينية”.

وأشار روسميل إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب ستضم 1620 متطوعاً تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً وسيحصلون على اللقاح على مدى ستة أشهر.

ويأتي إطلاق تجربة اللقاح في الوقت الذي سجلت أندونيسيا فيه حتى أمس116871 إصابة بالفيروس و5432 حالة وفاة.