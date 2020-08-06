الوحدة والمجد في نهائي كأس الجمهورية

تأهل فريقا الوحدة والمجد إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الجمهورية لكرة القدم بعد فوزهما على الجيش والساحل على التوالي ضمن الدور نصف النهائي.

ففي المباراة التي أقيمت على أرض ملعب الفيحاء بدمشق حجز الوحدة مكانه في النهائي بفوزه على الجيش بهدف دون رد سجله عبد الرحمن بركات في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

وتمكن المجد من حجز البطاقة الثانية إلى المباراة النهائية بفوزه على منافسه الساحل بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي بهدف لمثله وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب خالد بن الوليد في حمص.

وكان المجد تأهل إلى نصف النهائي بعد أن تجاوز مصفاة بانياس في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح فيما بلغ الوحدة الدور نصف النهائي بعد فوزه على الفتوة بهدفين دون رد.

وتقام المباراة النهائية يوم الإثنين القادم بدمشق وسيتم اللجوء إلى وقت إضافي في حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين.