اليمن.. مجزرة جديدة لطيران العدوان السعودي بالجوف شمال اليمن

ارتكب طيران العدوان السعودي اليوم مجزرة جديدة بحق المدنيين اليمنيين في محافظة الجوف شمال اليمن راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصادر محلية في الجوف قولها إن طيران العدوان ارتكب مجزرة بحق أكثر من عشرين طفلاً وامرأة من قبيلة المعاطرة بمديرية خب والشعف.

وأوضحت المصادر أن طيران العدوان استهدف بعدة غارات ثلاث سيارات كانت تقل مدنيين في منطقة شعب أحراض بالمديرية.

وكان عشرة يمنيين على الأقل أغلبيتهم من النساء والأطفال استشهدوا الشهر الماضي في مجزرة ارتكبها طيران العدوان السعودي عبر غارة استهدفت منزلاً في محافظة حجة.