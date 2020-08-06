نادين نجيم تروي تفاصيل إصابتها بتفجير مرفأ بيروت

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن الأحداث التي عاشتها بسبب الإنفجار الذي وقع الثلاثاء في مرفأ بيروت وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا، لا سيما أنها تعيش في نفس منطقة الانفجار.

ونشرت الفنانة عبر موقعها على “إنستغرام” تفاصيل اللحظات المرعبة التي عاشتها، وأرفقتها بفيديو يكشف لما تعرض له منزلها بسبب الانفجار.

وكتبت قائلة: “بشكر ربي أولا رجع خلقني وأعطاني عمر جديد، الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلا يلي بيفوت علبيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين الحمدالله الف مرة عطاني القوة انزل 22 طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على اول مشفى رفضوا يستقبلوني لانه كانت مكدسة بالجرحى رجع اخدني على مشفى المشرق اسعفوني وخضعت لعملية 6 ساعات لانه نص وجهي وجسمي مدمم بس يلي شفته عل ارض صعب كتير ينوصف فعلا وكأنه قنبلة نووية شكرا يا رب انك حميتني وحمدالله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى”.

كما أضافت في تعليق لها على نفس المنشور قائلة: “كنت قاعدة جنب الشباك عم شوف تلفزيون تتخايلوا شو صار فيني؟”.

وبعد الانفجار انتشرت العديد من الأخبار التي أكدت اختفاء الفنانة نجيم واعتبارها في عداد المفقدوين، إلا أنه وبعد وقت قصير نفى المقربون منها أخبار اختفائها، موضحين أنها في المستشفى وخضعت لعملية جراحية بسبب تعرضها للإصابة.