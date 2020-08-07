التربية: غداً إصدار نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية

حددت وزارة التربية يوم غد موعداً لإصدار نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية دورة عام 2020.

وقالت الوزارة في بيان لها : “تصدر نتائج شهادة التعليم الاساسي والإعدادية الشرعية يوم السبت الواقع في 8-8-2020 الساعة الثانية عشرة ظهراً”.

وكان أكثر من 300 ألف تلميذ وتلميذة تقدموا في الـ 22 من حزيران الماضي لامتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2020 موزعين على 2561 مركزاً امتحانيا وذلك ضمن إجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا.