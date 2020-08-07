درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

تبقى درجات الحرارة اعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات ويستمر الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….