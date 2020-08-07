منح براءة اختراع لدواء روسي مضاد لفيروس كورونا

منحت الهيئة الفيدرالية للطب الحيوي في روسيا براءة اختراع للعقار الروسي “ليتراجين” الذي يمنع أو يخفف مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الهيئة قولها في بيان نشر على موقعها الرسمي: “هذا العقار هو الوحيد في العالم حاليا المضاد لمستقبلات أشباه الأفيونيات والمستخدم حاليا في الطب العملي”.

واشار البيان إلى أن العقار الأولي دالارجين يؤثر بنشاط في شفاء وتجدد الأنسجة كما أن المواد النشطة تسهم باستجابة الجسم المناعية وقادرة على منع أو تخفيف شدة عاصفة السيتوكين التي تسبب تطور اضطرابات الجهاز التنفسي الشديدة والأجهزة الأخرى لدى المصاب بكورونا.

وكان علماء روس أعلنوا أمس عن توصلهم إلى طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا من خلال تقنيات الضوء.