ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المدنيين في منطقة الشحيل بريف دير الزور

واصلت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملة مداهماتها التي بدأتها أمس ضد أهالي مدينة الشحيل ومحيطها بريف دير الزور الجنوبي الشرقي واختطفت عدداً منهم اليوم وذلك بعد خروج أهالي البلدة بمظاهرات احتجاجية طالبت بطرد تلك الميليشيا وقوات الاحتلال الأمريكي.

وذكرت وكالة سانا أن ميليشيات “قسد” داهمت مخيم الكسار على أطراف مدينة الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وواصلت ميليشيا “قسد” أيضاً ولليوم الثالث التمركز على مداخل ومخارج مدن وبلدات ذيبان والشحيل والحوايج وفرضت حالة من الحظر مشيراً إلى قيام هذه الميليشيات بمنع أداء صلاة الجمعة في مسجدي الروضة والتقوى في مدينة الشحيل بعد ما قامت باتخاذهما مقرات لها.

وكانت ميليشيا “قسد” داهمت أمس منازل المواطنين في مدينة الشحيل واختطفت عدداً من المدنيين كما نشرت حواجز عدة داخل المدينة وذلك في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات التي تشهدها قرى وبلدات عديدة من ريف دير الزور للمطالبة بطرد ميليشيا “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي من المنطقة.