التربية: نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي بلغت /٦٨.٦٥/ بالمئة وفي الاعدادية الشرعية /٨٩.٩٨/ بالمئة

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2019-2020.

وبينت الوزارة في بيان اليوم أن عدد المتقدمين إلى شهادة التعليم الأساسي دورة 2020 بلغ 287814 تلميذاً وتلميذة نجح منهم 197580 بنسبة نجاح 68.65 بالمئة بينما كانت في دورة العام الماضي 67.37 بالمئة في حين بلغ عدد المتقدمين إلى الإعدادية الشرعية 4462 تلميذاً وتلميذة نجح منهم 4015 بنسبة نجاح 89.98 بالمئة بينما كانت دورة العام الماضي 84.19 بالمئة.

وبلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على العلامة التامة 3100 درجة في شهادة التعليم الأساسي 58 تلميذاً وتلميذة موزعين على 10 في دمشق و5 بريف دمشق و2 بالسويداء و2 في حمص و2 بحماة و6 بحلب و7 باللاذقية و14 بطرطوس و10 بالحسكة وفقا لبيان الوزارة.

وكان أكثر من 287 ألف تلميذ وتلميذة تقدموا في الـ 22 من حزيران الماضي لامتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2020 موزعين على 2561 مركزاً امتحانيا وذلك ضمن إجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا.