اللاذقية: إجراءات جديدة للوقاية من فيروس كورونا

وفقاً لتعليمات الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لانتشار الفيروس، أصدرت محافظة اللاذقية تعميما إلى إدارات الدولة كافة حول الإجراءات الإضافية الواجب اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا وذلك.

وبناء على مقترحات اجتماع المجلس الصحي الفرعي والذي عمم بإلزام كل السائقين في وسائل النقل العامة بارتداء الكمامة والتقيد بعدد مقاعد الحافلة وتعقيم كل وسائل النقل يومياً.

وأكد التعميم عدم دخول المواطنين إلى المؤسسات الحكومية إلا بعد ارتداء كمامة وإغلاق الشواطئ الساعة الـ 8 مساء ومنع النراجيل فيها وإغلاق كل المعاهد والمدارس الخاصة التي تقوم بإجراء دورات تعليمية وتدريبية للطلاب حتى تاريخ 28/8/2020.

كما نص التعميم على إيقاف كل الأنشطة الاجتماعية “تعازي أو أفراح في الصالات المغلقة”ومحلات الألعاب ومنع تقديم النراجيل في كل المقاهي المغلقة أو المفتوحة مع التأكيد على تحقيق التباعد في هذه المقاهي وتخفيض نسب الاستيعاب حتى 40 بالمئة.