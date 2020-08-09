جدول ومواعيد مباريات دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا

كشف نتائج مباريات يوم أمس من دوري أبطال أوروبا عن مباريات دور الـ16 من المسابقة.

Siwar Deeb

سوار ديب.. سوري الجنسية | مواليد دمشق 1988 أعمل كـَ مصور صحفي و محرر من العام 2009. حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.