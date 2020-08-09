09, 08, 2020 - 4:37 مساءً

جدول ومواعيد مباريات دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا

رياضة   29

كشف نتائج مباريات يوم أمس من دوري أبطال أوروبا عن مباريات دور الـ16 من المسابقة.

قائمة الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية الكبار لدوري الأبطال:

أتالانتا (إيطاليا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، لايبزيغ (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، ليون (فرنسا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، برشلونة (إسبانيا).

مواعيد مباريات دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا “التشامبيونز ليغ”:

 

الأربعاء 12 أب، الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش:

أتالانتا (إيطاليا) – باريس سان جيرمان (فرنسا)

 

الخميس 13 أب، الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش:

لايبزيغ (ألمانيا) – أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

 

الجمعة 14 أب، الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش:

برشلونة (إسبانيا) – بايرن ميونخ (ألمانيا)

 

السبت 15 أب، الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش:

مانشستر سيتي (إنجلترا) – ليون (فرنسا).

 

Siwar Deeb

سوار ديب.. سوري الجنسية | مواليد دمشق 1988 أعمل كـَ مصور صحفي و محرر من العام 2009. حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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