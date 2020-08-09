حصاد الدوري السوري ومسابقة الكأس

بعد موسم طويل، شهد العديد من التوقفات بسبب جائحة “كورونا”، وغيرها من الأسباب، يسدل الموسم الكروي في سورية غداً الستارة لهذا العام، من خلال نهائي كأس الجمهورية بين المجد والوحدة.

الأداء والنتائج

حقق فريق تشرين معادلة الأداء القوي والملفت مع النتائج المرضية، حين فاز في 18 مباراة وخسر 3 كانت أمام الوثبة “مرتين”، ومع جاره حطين، فيما تعادل 5 مرات.

وحقق تشرين أيضًا أرقاما مثالية، حيث سجل لاعبوه 44 هدفا ودخل مرماهم 15 هدفا، ليجمع 59 نقطة، يتصدر بها الترتيب وبفارق 3 نقاط عن الوثبة الوصيف.

تشرين حصد 31 نقطة في ملعبه من أصل 39 نقطة، وأضاع 8 نقاط، بهزيمته أمام الوثبة في مرحلة الذهاب وأمام حطين، وتعادله مرة، فيما حصد 28 نقطة خارج ملعبه.

حافظ أحمد المدنية، حارس مرمى تشرين على نظافة شباكه في 7 مباريات داخل ملعبه باللاذقية، ومثلها خارجها، وسجل تشرين 24 هدفا في ملعبه و20 هدفا خارج ملعبه.

موسم وأرقام استثنائية

بينما كانت الأفضلية لتشرين له خارج الأرض من حيث عدد الأهداف التي تلقاها، حيث استقبلت شباك المدنية 8 أهداف في اللاذقية، مقابل 7 أهداف خارج اللاذقية.

احتسبت لتشرين 8 ركلات جزاء داخل ملعبه أضاع منها 3 ركلات، بينما سجل ركلة الجزاء الوحيدة التي احتسبت له خارج ملعبه.

رغم تحقيق البطولة، جاء هجوم تشرين في المركز الثالث من حيث عدد الأهداف خلف الجيش والوثبة، فيما جاء دفاعه في المركز الثاني خلف الوثبة.

تلقى لاعبو تشرين 58 بطاقة صفراء مناصفة بين داخل الأرض وخارجها، وحالة طرد وحيدة داخل الأرض،

وتصدر محمد المرمور ترتيب هدافي فريق تشرين برصيد 12 هدفا.

أسرع هدف لفريق تشرين في مباريات مرحلة الإياب كان لزكريا العمري في الدقيقة 4 أمام الفتوة في دمشق.

وفي نفس الدقيقة سجل محمد المرمور بشباك الجزيرة في دمشق، و كرر العمري نفس الأمر، أمام الجزيرة في اللاذقية في مرحلة الذهاب.

تصدر أحمد المدنية ترتيب اللاعبين من حيث خوض أكبر عدد دقائق في الموسم، حيث لعب 2334 دقيقة بفارق 6 دقائق فقط عن المرمور الذي جاء في المركز الثاني.

وغاب عن تشرين في آخر مبارياته مهاجمه باسل مصطفى بعد تعرضه لتمزق بالرباط الصليبي في مباراة حطين.

لأول مرة .. مدرب واحد

ولأول مرة في تاريخ تشرين، ينهي موسمه مع مدرب واحد وهو ماهر بحري، الذي رفضت الإدارة استقالته بعد الهزيمة من حطين، ليواصل تألقه مع الفريق للجولة الأخيرة.

فيما بدأ مجلس إدارة تشرين برئاسة مصطفى خباز، الذي غاب لأسباب خاصة ليكلف طارق الزيني في المنصب ويستكمل المهمة.

بدون منازع.. الجمهور الأفضل

استحق جمهور تشرين لقب الجمهور الأفضل بحضوره وتشجيعه المثالي ورفع التيفو في المدرجات والتي كانت الأجمل، ليكون اللاعب رقم 1 في مباريات فريقه قبل قرار اتحاد الكرة باستئناف المسابقة بدون جمهور بسبب فيروس كورونا.